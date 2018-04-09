Флагманы, подвиньтесь! В офисе МОТИВ появились новые смартфоны Joy

Новые смартфоны Joy при наличии интересных характеристик и топового «железа» могут похвастаться еще и ценником на порядок ниже стоимости аналогов от более известных производителей.

Сейчас в линейке — четыре смартфона стоимостью от 4 990 рублей. Все модели работают с двумя сим-картами и поддерживают все существующие стандарты связи — 2G, 3G и 4G, а некоторые — еще и VoLTE (Voice over LTE). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и безупречное качество «голоса», значительно экономит заряд аккумулятора, а еще позволяет одновременно разговаривать и сидеть в интернете — очень удобно.

«Начинка» смартфонов приятно удивляет. Мощный процессор, достойная камера с разрешением до 8 мегапикселей, достаточный объем оперативной памяти, яркий и контрастный экран на IPS-матрице, а еще «фишки», присущие исключительно флагманам. Например, изогнутый дисплей с эффектом 2,5D или сканер отпечатка пальца.

Это действительно очень достойные и при этом недорогие смартфоны. А для нас важно сделать современные технологии доступными каждому отмечает директор по маркетингу компании «МОТИВ» Екатерина Хворостова.

Приобрести смартфоны Joy можно в любом офисе оператора или в интернет-магазине.