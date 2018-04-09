Как заказать памятник: 3 шага к выгодной покупке

При этом важно, чтобы памятник предложили по выгодной цене. Купить такой монумент можно в компании «Данила-мастер». Это фирма-производитель, которая сама создает, доставляет и устанавливает оригинальные памятники. От решения заказать памятник до его установки на могилу близкого человека покупателя отделяют 3 простых шага.

1 шаг: определиться с типом памятника и его параметрами

На первом этапе необходимо выбрать тип и параметры будущего памятника. Это могут быть:

Прямоугольные памятники: наиболее популярная форма надгробия. Горизонтальный или вертикальный памятник будет лаконичным и простым, но в то же время покажет строгий характер и сильную личность усопшего. Фигурные памятники класса «эконом», «стандарт» или «премиум». Своеобразные и оригинальные конструкции в виде раскрытой книги, с верхней частью в виде волны асимметричные вырезы или расширяющаяся кверху конструкция. Памятники класса «премиум» проходят шлифовку в нескольких плоскостях, что позволяет раскрыть всю красоту природного камня. Резные авторские памятники. Над таким заказом работают лучшие скульпторы и дизайнеры, превращая монумент в произведение искусства. Уникальный памятник, изготовленный в единственном экземпляре, украсят цветочные орнаменты, драпировки или искусные барельефы. Гранитные кресты, часто выбираемые на могилу верующих людей. Это может быть простой 4-конечный, 6-конечный или 8-конечный кресты.

Визуально оценить все эти виды конструкций и заказать памятник можно на сайте производителя «Данила-мастер». В каталоге компании представлено более 300 моделей готовых памятников.

2 шаг: выбор удобного способа заказать памятник

Сделать это можно тремя разными способами:

оформление заказа на сайте: там можно выбрать понравившуюся модель памятника или воспользоваться конструктором, собрав нужную конфигурацию;

звонок менеджеру по телефону: вместе со специалистом компании можно выбрать тип памятника и оформить предзаказ;

встреча с менеджером в офисе: у компании широкая розничная сеть, поэтому для подбора памятника можно приехать в любой ближайший офис в удобное для клиента время.

Если подходящей модели клиент в каталоге так и не нашел, специалист компании разработает индивидуальный макет, где будут учтены все пожелания заказчика.

3 шаг: предзаказ памятника по выгодной цене

После того, как тип будущего надгробия определен, нужно оформить предзаказ. Это можно сделать как на сайте в несколько кликов, так и в офисе компании. Заключить договор можно, даже не отходя от домашнего компьютера: менеджер свяжется с клиентом по телефону и расскажет, как это сделать.

Перед заключением договора специалист разработает окончательный макет памятника, модель которого будет отвечать всем требованиям бюджета. После изготовления конструкцию доставят в любой город страны и установят на месте, а в процессе покупатель будет получать информацию обо всех этапах создания памятника.

Общество с ограниченной ответственностью «Данила-Мастер»

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