Тепловые сети Екатеринбурга будут проверены максимальной температурой
Сегодня, 13:53ОбществоФото: 1Mediainvest
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16 апреля АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» проведет испытания магистральных и распределительных тепловых сетей в Орджоникидзевском районе, сообщает «Областная газета».
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Данные меры проводятся ежегодно с целью подготовки к следующему отопительному сезону. Процедура помогает выявить дефекты трубопроводов в условиях температурных деформаций.
На несколько часов температура воды поднимется до 125 градусов, батареи в домах будут очень горячими.
Из-за испытаний жилые дома с неисправными системами регулирования, а также школы и больницы будут отключены от теплосетей с 17:00 15 апреля до 16:00 16 апреля.
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