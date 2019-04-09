Тепловые сети Екатеринбурга будут проверены максимальной температурой

Данные меры проводятся ежегодно с целью подготовки к следующему отопительному сезону. Процедура помогает выявить дефекты трубопроводов в условиях температурных деформаций.

На несколько часов температура воды поднимется до 125 градусов, батареи в домах будут очень горячими.