В УКЛРЦ прокомментировали слухи о состоянии Владислава Тетюхина

Информацию о том, что у Тетюхина серьезные проблемы с печенью, ему делали переливание крови, но «улучшения не произошло», разместил накануне анонимный телеграм-канал «Вслух». Сегодня слухи о здоровье основателя УКЛРЦ подтвердили источники АН «Между строк», добавившие, что Владислав Тетюхин «держится» только благодаря кардиостимулятору.

Директор центра Алексей Щелкунов комментарии TagilCity.ru не опроверг, что Тетюхин лечится в палате реанимации. При этом он отметил, что состояние основателя центра не критическое, и тот даже принимает участие в его работе.

Где какая информация появилась? Что такое телеграм-канал? Зачем мы с вами будем комментировать слухи? У нас всё в рабочем режиме, я одно могу сказать. Владислав Валентинович в работе, мы в работе с министерством, график нисколько не изменился. Знаете, я тоже в реанимации бываю, ну и что теперь? Ну вот и всё. Ничего страшного и всё в обычном режиме,заявил TagilCity.ru Щелкунов.