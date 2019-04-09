В УКЛРЦ прокомментировали слухи о состоянии Владислава Тетюхина

Директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) Алексей Щелкунов не опроверг TagilCity.ru информацию, что основатель клиники Владислав Тетюхин находится реанимации, но добавил, что в этом нет «ничего страшного».
Информацию о том, что у Тетюхина серьезные проблемы с печенью, ему делали переливание крови, но «улучшения не произошло», разместил накануне анонимный телеграм-канал «Вслух». Сегодня слухи о здоровье основателя УКЛРЦ подтвердили источники АН «Между строк», добавившие, что Владислав Тетюхин «держится» только благодаря кардиостимулятору.
Директор центра Алексей Щелкунов комментарии TagilCity.ru не опроверг, что Тетюхин лечится в палате реанимации. При этом он отметил, что состояние основателя центра не критическое, и тот даже принимает участие в его работе.
Где какая информация появилась? Что такое телеграм-канал? Зачем мы с вами будем комментировать слухи? У нас всё в рабочем режиме, я одно могу сказать. Владислав Валентинович в работе, мы в работе с министерством, график нисколько не изменился. Знаете, я тоже в реанимации бываю, ну и что теперь? Ну вот и всё. Ничего страшного и всё в обычном режиме,заявил TagilCity.ru Щелкунов.
По неподтверждённой информации, в Нижний Тагил из-за ухудшения здоровья Тетюхина приехали его сыновья и другие родственники. Основателю УКЛРЦ в ноябре исполнилось 86 лет.