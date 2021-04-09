Брак ради гражданства между тагильчанкой и грузином расторгнут судом

Грузин, приехавший в Нижний Тагил, заключил брак с тагильчанкой, чтобы получить гражданство. Прокуратурой Пригородного района вынесено требование аннулировать брак, сообщают ИА «Все новости».
В ходе надзорных мероприятий выяснено, что в 2018 году тагильчанкой заключен фиктивный брак с гражданином Грузии, который является другом ее работодателя. Супруги жили отдельно, детей не имели, совместного семейного бюджета не вели.
Супруга-тагильчанка созналась в регистрации брака по расчету. В соответствии со ст. 27 Семейного кодекса РФ, брак признается недействительным, при регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС без намерения создать семью.
В прокуратуре уточняют, что противоправное действие нарушает интересы государства в связи с тем, что дает право иностранному гражданину на законном основании пребывать на территории РФ и получить гражданство в упрощенном порядке.
Прокурор Пригородного района обратился в суд с исковым заявлением о признании супружества пары недействительным. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. На данный момент исполнение решения суда контролирует прокуратура.