Брак ради гражданства между тагильчанкой и грузином расторгнут судом

Брак ради гражданства между тагильчанкой и грузином расторгнут судом
Сегодня, 13:02ОбществоФото: pixabay.com
Фиктивный брак женщины с грузином аннулирован Прокуратурой Нижнего Тагила. Он был заключен ради гражданства.

Грузин, приехавший в Нижний Тагил, заключил брак с тагильчанкой, чтобы получить гражданство. Прокуратурой Пригородного района вынесено требование аннулировать брак, сообщают ИА «Все новости».

В ходе надзорных мероприятий выяснено, что в 2018 году тагильчанкой заключен фиктивный брак с гражданином Грузии, который является другом ее работодателя. Супруги жили отдельно, детей не имели, совместного семейного бюджета не вели.

Супруга-тагильчанка созналась в регистрации брака по расчету. В соответствии со ст. 27 Семейного кодекса РФ, брак признается недействительным, при регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС без намерения создать семью.

В прокуратуре уточняют, что противоправное действие нарушает интересы государства в связи с тем, что дает право иностранному гражданину на законном основании пребывать на территории РФ и получить гражданство в упрощенном порядке.

Прокурор Пригородного района обратился в суд с исковым заявлением о признании супружества пары недействительным. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. На данный момент исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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