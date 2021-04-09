Дегтярев предложил изменения строительной сферы Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, выдвинул инициативу подведения дорог и коммуникаций к территориям комплексной застройки, а также налаживания производства домокомплектов из дерева в промышленном масштабе.

Как сообщает АМУРПРЕСС, по словам Дегтярева, в крае в данный момент 10 площадок для потенциальной застройки. В общей сложности площадь застройки - более 2 млн квадратных метров. Регион готов к применению новых механизмов финансирования инфраструктуры с применением инфраструктурных облигаций, целевых бюджетных кредитов, подчеркнул Дегтярев. Глава региона считает, что мерой стимулирования строительства может стать распространение режима ТОР - территории опережающего развития - там, где производится комплексная застройка, через формирование за счет бюджета необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Решить проблемы в жилищной сфере в регионе может помочь и другой способ - проект индустриального деревянного строительства “Дом дальневосточника”, который предполагает производство ИЖД на фабриках. Благодаря реализации этого предложения можно загрузить деревообрабатывающую промышленность в Хабаровском крае, организовать при этом новые рабочие места и налоговую базу. При этом уже имеющаяся база позволит организовать производство до 10 тыс. готовых домов ежегодно. А в соответствии с технологией строительство таких домов идет гораздо быстрее, чем при использовании блоков или панелей. Как отмечает бывший первый вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Юрий Матвеев, в процессе экономического развития региона нужно учитывать его же потенциал и преимущества. Именно поэтому, по мнению эксперта, предложение Дегтярева по реализации проекта «Дом дальневосточника» станет востребованным и актуальным. Ведь в Хабаровском крае есть большие лесные участки, предназначенные для рубки и обладающие запасом местных стройматериалов.

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