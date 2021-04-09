GEM Capital вложила 1,4 млн долларов в студию по разработке игр

Международная инвестиционная компания GEM Capital инвестировала 1,4 млн долларов в независимую белорусскую студию разработки видеоигр Weappy. Средства будут направлены в проекты, которые еще не анонсированы, но уже находятся в разработке, а также в новые игры студии, разработка которых начнется в ближайшее время.

Студия Weappy стала популярной в 2016 году после выпуска This Is the Police, сообщает newsnn.ru. В 2018 году данная игра переросла в серию игр, их объем продаж превысил 1 млн копий. Глава GEM Capital Анатолий Палий поделился с журналистами информацией об основных направлениях развития компании. Ими являются нефтехимия и нефтегаз, игры и развлечения, а также новые материалы. Ввиду пандемии нефтяная сфера претерпела падение, поскольку упал спрос, и, соответственно, произошел обвал цен. Но игровая сфера начала активно развиваться. Анатолий Палий в интервью «Коммерсанту» отметил, что в глобальном плане игровой рынок скоро достигнет 200 млрд долларов. Соответственно, у потребителей сформируется запрос на новые игры и продукты, вкладываться в которые нужно уже сейчас. Выбор гейминга для венчурного инвестирования, как отметил Палий, в GEM Capital связан с возможностью вывести продукт на мировой рынок. Плюсом является и наличие валютной выручки, так как играми пользуются потребители всего мира, в том числе и стран с высокой покупательской способностью (государства Европы и США). Для инвесторов интересен рынок России и СНГ, поскольку уровень разработчиков очень высок, а зарплатный уровень в сравнении с Европой и США относительно средний.

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