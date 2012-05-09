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C 10 мая в Нижнем Тагиле временно закроют несколько трамвайных маршрутов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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C 10 мая в Нижнем Тагиле временно закроют несколько трамвайных маршрутов

9 мая 2012, 18:12Общество
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