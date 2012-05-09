C 10 мая в Нижнем Тагиле временно закроют несколько трамвайных маршрутов

Так, в рамках ремонта проспекта Мира от ост. «Восточная» до ост. «Строительный техникум» будет закрыто движение маршрутов трамваев №№3, 4А и 8 с 9 часов 10 мая по 15 мая до окончания работ. Так, в дни ремонта трамвайных путей, маршрут трамвая №4А будет следовать по маршруту № 2 (Тагилстрой – Циолковского – Ленина – Островского – Ленина – Циолковского – Тагилстрой). Эти же маршруты будут закрыты с 16 по 30 мая с 9.00 до 18.00.