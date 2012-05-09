В Нижнем Тагиле пройдет автопробег, посвященный плохому состоянию дорог

Организатором автопробега является Общественное движение «Тагил без ям», которое образовалось в результате прошлогоднего митинга.

В прошлом году губернатор выделил 100 миллионов рублей на наш город, в 2012 - уже 200 миллионов из резервного фонда. Но пока городу этого мало. Для решения проблем с дорогами нужны не только серьезные денежные вливания, но и другие действия говорит Никита Чапурин, председатель движения.

На этом автопробеге жители города смогут оставить подпись сразу под несколькими обращениями: первое будет нацелено на привлечение денег на капитальный ремонт дорог города, второе - на привлечение в город специалистов, которые смогут контролировать процесс ремонта дорог с самого начала - от составления проектной документации до фактического проведения работ подрядчиками. Эти два обращения будут направлены в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

А вот третье обращение станет более новаторским - оно пойдет в Государственную Думу. И цель обращения - внесение поправок в Федеральный закон, который сейчас позволяет выигрывать тендеры на ремонт дорог фирмам-однодневкам. Так уже было в этом году - Тагилстроевский район чуть не остался без ремонта дорог вообще, поскольку тендер выиграла подобная фирма. Сейчас ей занимается ОБЭП и Налоговая инспекция, а накануне Дня Победы из-за плохого дорожного покрытия даже была отменена спортивная эстафета.

Сегодня заказчик (то есть Администрация города) по закону не имеет права проверять техническое оснащение фирмы, которая участвует в тендере на ремонт дорог. Поэтому подставная фирма выигрывает тендер, предлагая самые выгодные условия, потом перепродает заказ на работу уже другой, настоящей организации. Такого быть не должно, однако закон это разрешает. И именно так вращаются деньги, в то время как простые сотрудники дорожных компаний ждут работу, а жители города ездят по разбитым дорогам. -- говорит Никита.

Для выступления на мероприятии уже приглашены мэр Нижнего Тагила, все депутаты городской Думы, губернатор Александр Мишарин, министр транспорта Свердловской области и президент РФ Владимир Путин.

Организаторы предполагают, что на автопробег придет около 5000 человек. 300 автомобилей будет двигаться в колонне по уже согласованному маршруту. Безопасность будут обеспечивать специальные службы. Место проведения - Театральная площадь, с 15.00.

TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

Фото с автопробега 2011 года.