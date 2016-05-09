Сергей Носов на параде в Нижнем Тагиле произнес торжественную речь и присоединился к «Бессмертному полку» (ФОТО)

Наш народ выстоял и победил в самой кровавой и жестокой войне за всю историю человечества. Победа, которую мы одержали в 45-м, была не просто победой одного государства над другим. Это была победа над фашизмом!

Наш народ взял тогда на себя всю ответственность за судьбу мира. Никто до него не смог и даже не пытался этого сделать. В этом историческое значение и величие нашей Победы! И никто не в силах уменьшить вклад рядовых и офицеров, детей и женщин, ковавших победы на фронтах и в тылу. 1418 долгих и тяжелых дней длилась эта страшная война. Дорогой ценой досталась нам Победа!

Более 80 тысяч горожан ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать Родину. В жестоких боях, день за днем, метр за метром, неумолимо приближали они эту дату. Каждый третий тагильчанин не вернулся с поля боя. 49 наших земляков удостоены высокого звания Герой Советского Союза!

В глубоком тылу - в нашем Нижнем Тагиле - тоже шёл ежедневный бой: бой за металл, за каждый снаряд, за каждый танк. Здесь каждая трудовая победа давалась не меньшей ценой, чем ратная на фронте. За годы войны Нижний Тагил дал стране более 25 тысяч знаменитых танков Т-34. Каждый 10-й снаряд был тагильский. Более 4-х миллионов тонн чугуна, почти миллион тонн стали. Все трудились на пределе человеческих сил, отдавая всё для фронта, всё для Победы!

Наши отцы и деды показали миру пример благородства и подлинного патриотизма. Все – от мала до велика – объединились на борьбу с фашизмом. Выстояли и победили! По сей день их великий подвиг остается всеобщим праздником – незыблемым символом единения и могучей силы нашего народа. Народа, который любит и бережет свою Отчизну.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон, за всё, что вы сделали для нас! И сегодня ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту, преданно служат отечеству, с честью отвечают на сложные экономические и политические вызовы времени. Трудятся ради нашего будущего, ради будущего нашей страны! С днем Великой Победы, тагильчане! С праздником! Ура!