13 участников банды из Нижнего Тагила предстанут перед судом

Участникам банды были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РФ , в том числе в грабеже, насилии, вымогательстве и хранении оружия.

С 2015 по 2016 годы от действий банды пострадали 14 человек. Участники группировки силой отнимали у пострадавших личное имущество и денежные средства. Пострадавшие лишились в общей сложности 1,5 млн рублей, пишет «Мангазея».