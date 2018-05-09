13 участников банды из Нижнего Тагила предстанут перед судом
9 мая, 12:25Общество
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13 участников преступной группировки, орудовавшей на территории Нижнего Тагила и Верхней Салды, предстанут перед судом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участникам банды были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в грабеже, насилии, вымогательстве и хранении оружия.
Расследование дела завершено и передано в суд.
С 2015 по 2016 годы от действий банды пострадали 14 человек. Участники группировки силой отнимали у пострадавших личное имущество и денежные средства. Пострадавшие лишились в общей сложности 1,5 млн рублей, пишет «Мангазея».
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