Тагильчане почтили память погибших в авиакатастрофе 25-летней давности (ВИДЕО)

Со дня трагедии прошло 25 лет. Днём 9 мая 1993 года самолёт як-52 пролетал слишком низко над землёй и упал на Театральную площадь, прямо в толпу людей. 19 человек погибли.

Каждый год родственники погибших и неравнодушные тагильчане приносят цветы к месту трагедии.

Сергей Носов также пришёл к монументу, чтобы почтить память погибших тагильчан, выразить соболезнования их родственникам.

В первую очередь, мы скорбим и выражаем соболезнования родственникам погибших. Мы помним об этой трагедии. И эта память должна быть гарантией, что подобное не повторится сказал Сергей Носов.