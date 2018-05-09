Военные колонны прошли на параде Победы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
9 мая, 11:50Общество
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9 Мая утром на Театральной площади в Нижнем Тагиле после открытия парада Победы начали движение военные колонны.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первыми в движение пришли пешие колонны. Солдаты и кадеты маршировали по площади под торжественную музыку. Многие из них несли знамена и флаги.
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Вслед за ними выдвинулась военная техника. Возглавили колонну танки, за ними двигалась бронетехника. Замыкали движение грузовики и внедорожники.
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