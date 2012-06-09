Закрыт участок улицы Садоводов в Нижнем Тагиле (СХЕМЫ объезда)
9 июня 2012, 12:23Общество
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Сразу две развязки одновременно начали ремонтировать в Нижнем Тагиле. Дата начала работ – 8, дата окончания – 19 июня.
Помимо перекрестка Мира-Циолковского начали также ремонтировать улицу Садоводов. Перекрыто движение на ее участке от улицы Фестивальной до Монтажников. Согласно схеме объезда, водителям предлагают следующую альтернативу: движение по улицам Монтажников, Байдукова и Республиканской.
Общественное движение «Тагил без ям» сообщает, что до конца июня будет устранен так называемый «плывун» на Вагоностроителей (участок дороги рядом с Пельменной), а так же начнется капитальный ремонт второй половины проспекта Вагоностроителей. Что касается участка улицы Фестивальной, на которой срезали асфальт, ее доделают уже после 23 июня.
Фото ИА «Все новости».
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