Закрыт участок улицы Садоводов в Нижнем Тагиле (СХЕМЫ объезда)

Помимо перекрестка Мира-Циолковского начали также ремонтировать улицу Садоводов. Перекрыто движение на ее участке от улицы Фестивальной до Монтажников. Согласно схеме объезда, водителям предлагают следующую альтернативу: движение по улицам Монтажников, Байдукова и Республиканской.

Общественное движение «Тагил без ям» сообщает, что до конца июня будет устранен так называемый «плывун» на Вагоностроителей (участок дороги рядом с Пельменной), а так же начнется капитальный ремонт второй половины проспекта Вагоностроителей. Что касается участка улицы Фестивальной, на которой срезали асфальт, ее доделают уже после 23 июня.