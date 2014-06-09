Стимул - штука волшебная

То, что происходит в мире букмекерских контор, можно в какой-то мере сравнить с рынком, где каждый купец предлагает товар в более выгодном свете. Чтобы привлечь клиентов, организации готовы пойти на самые разнообразные уступки, бонусы, одним словом, всевозможные ухищрения, обоюдовыгодные как для игроков, так и для самих контор.

Делать бесплатные прогнозы на спорт, не имея прочной основы собственного капитала, - мероприятие весьма рискованное. Поэтому большинство любителей испытать судьбу (и заодно прочность своей нервной системы) на тотализаторе тщательно изучают рейтинги букмекерских контор. Это можно легко сделать, воспользовавшись разделом «Рейтинг букмекеров» на сайте vseprosport.ru, синтезирующем в себе информативность и пользу некой «памятки» тем, кто захотел связать свою жизнь с прогнозированием.

Каждая из крупнейших организаций большого букмекерского пространства, представленных на vseprosport.ru, предлагает тот или иной вид бонуса для своих пользователей. Чаще всего таким «комплиментом» игрокам у букмекерских контор выступают денежные надбавки в размере либо минимального размера депозита для ставок, либо в размере минимальной суммы одной ставки. Есть также и конторы, которые предоставляют определенную единовременную выплату каждому вновь зарегистрировавшемуся пользователю, дабы тот потратил ее по собственному усмотрению. И, наконец, букмекеры делают себе рекламу за счет объявления о крупном денежном призе сверх основных заработанных сумм самым удачливым игрокам. Тем самым привлекается обширная база клиентов, а это дает бОльшие размеры ставок, бОльший их объем и, более крупные выигрыши, само собой разумеется.