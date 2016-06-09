Полиция Нижнего Тагила закрыла два интернет-магазина по продаже наркотиков и изъяла более килограмма психотропных веществ (ФОТО)

Задержание 32-летнего курьера положило начало раскрытию целой сети по продаже наркотических веществ на территории Нижнего Тагила. В машине курьера были обнаружены электронные весы и пакетики с психотропным веществом. В ходе расследования оказалось, что 25-летняя супруга курьера является оператором одного из интернет-магазинов.

Затем сыщикам удалось установить ещё одну семейную пару, которая осуществляла работу оптового склада наркотических веществ. Те снимали квартиру в центре Нижнего Тагила. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли 250 грамм синтетических наркотиков. С этого склада последние расходились по всему городу.

Оказалось, что с этого склада наркотики поступали в ещё один интернет-магазин. На Вые им руководил 29-летний мужчина. У него дома в сейфе оказались еще 400 грамм наркотиков, тетрадь со всей бухгалтерией и 150 тысяч рублей.

Расследование полиции велось также на территории города Екатеринбург. Оттуда в Нижний Тагил должны были отправиться 500 грамм синтетического наркотика. Полицейским удалось пресечь эту поставку.

В итоге в отношении 12 задержанных было возбуждено 20 уголовных дел.