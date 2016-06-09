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Полиция Нижнего Тагила закрыла два интернет-магазина по продаже наркотиков и изъяла более килограмма психотропных веществ (ФОТО)
Сюжеты:
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Полиция Нижнего Тагила закрыла два интернет-магазина по продаже наркотиков и изъяла более килограмма психотропных веществ (ФОТО)

9 июня 2016, 20:30ОбществоДенис Таратонов
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