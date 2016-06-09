В Екатеринбурге правоохранители с начала года предотвратили несколько терактов

Генеральный прокурор отметил, что проводится активная работа правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму. Она позволила снизить количество проведенных терактов на 76% по сравнению с 2014 г. Образовавшаяся в результате этой работы широкомасштабная система антитеррористической безопасности уже в текущем году помогла предотвратить попытки терактов в местах массовых скоплений людей в Екатеринбурге, Москве и Красноярске.

По данным Национального антитеррористического комитета, с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, к числу террористов примкнуло без малого 3,5 тысячи наших соотечественников. В начале февраля 2016 года в Екатеринбурге было произведено задержание 7 членов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), занимавшихся подготовкой террористических актов в Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге. В квартирах задержанных были обнаружены лаборатории по изготовлению оружия и взрывчатки.