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Семья с грудным ребёнком искала наркотики в 2 часа ночи около дома на ул. Жуковского в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
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Семья с грудным ребёнком искала наркотики в 2 часа ночи около дома на ул. Жуковского в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 июня 2017, 18:30ОбществоПавел Щербина
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