Семья с грудным ребёнком искала наркотики в 2 часа ночи около дома на ул. Жуковского в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Как можно видеть на кадрах, заснятых камерами видеонаблюдения во дворе, компания из трёх человек, один из которых - грудной ребёнок, подошла к дому №21 на ул. Жуковского со стороны дороги ул. Карла Либкнехта.

Пока малыш лежал в сумке для переноски, папа ходил по двору с фонариком в поисках закладки, а мама, тем временем, курила и искала в смартфоне информацию, которая должна была облегчить мужчине поиски.

Доподлинно установить, нашли ли молодые люди то, что искали - не представляется возможным. В 2:10 за ними прибыл автомобиль и они, забрав сумку с ребёнком, сели в салон.

Увиденное журналисты TagilCity.ru обсудили с представителями пресс-группы УВД. Её сотрудники в подобных ситуациях рекомендовали обращаться в полицию.

Когда вы замечаете подозрительных личностей, ищущих что-то под окнами дома, лучше сразу обращаться 02 с домашнего или 102 с сотового телефона. Понятно, что приезд полиции может занять некоторое время, потому лучше постараться запомнить направление, в котором они ушли и основные приметы. Если эти граждане оставили что-то у вас во дворе - забирать эти предметы самостоятельно категорически не рекомендуется. Лучше всего дождаться приезда полицейских посоветовали тагильчанам.

Также в пресс-группе УВД отметили, что по материалам этой публикации TagilCity.ru будет проведена проверка.

Напомним, ранее в этом же дворе произошёл случай, взорвавший Рунет. Прошлым летом пьяная компания на одной из скамеек сломала ногу жительнице Нижнего Тагила. Это было сделано по её просьбе.