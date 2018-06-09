75 молодых сотрудников полиции торжественно приняли присягу в Нижнем Тагиле (ФОТО)
8 июля 2018 года на плацу Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Свердловской области состоялась церемония торжественного приведения к присяге молодых работников полиции Свердловской области.
Право открыть мероприятие было предоставлено Сергею Волощуку, полковнику полиции, начальнику Центра профессиональной подготовки.
75 выпускников центра присягнули на верность России и поклялись следовать Конституции страны.
Отличники учебы получили благодарственные письма начальника Главного управления генерал-лейтенанта Михаила Бородина.
С поздравительным словом выступили начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Владимир Тиряев, начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров, Отец Генннадий, представитель Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» и Александр Покусай, ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке.
Фото: Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское»
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