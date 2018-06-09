75 молодых сотрудников полиции торжественно приняли присягу в Нижнем Тагиле (ФОТО)

С поздравительным словом выступили начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Владимир Тиряев, начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров, Отец Генннадий, представитель Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» и Александр Покусай, ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке.