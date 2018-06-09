Ремонт школы №56 в Нижнем Тагиле подходит к завершению
9 июня, 16:40Общество
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В Нижнем Тагиле закончен основной ремонт аварийного здания школы №56. Сейчас завершаются отделочные работы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме ремонта здания администрация города собирается провести конкурс на реконструкцию школьного поля. Также планируется построить забор вокруг школы.
В скором времени в отремонтированные классы школы №56 привезут мебель, доски и другое школьное оборудование, начнется обустройство кабинетов физики, химии, столовой и кухни.
Как заверяет подрядчик, 1 сентября школа будет готова принять педагогов и учеников, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: Тагил-ТВ
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