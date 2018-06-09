Следы жизни обнаружены на Марсе

На дне высохшего озера в кратере Гейл были обнаружены органические молекулы возрастом примерно 3,5 млрд лет. Ученые сообщают, что это является свидетельством существования органической жизни на планете.

Также, ученые проанализировали количество метана в атмосфере Марса.

Оба открытия станут прорывом в астробиологии. Результаты убедительно указывают на долгожданное наличие органических соединений на Марсе пишет геофизик Инге Лоес тен Кейт (Utrecht University).

Кирстен Сейбах из университета Райса в Хьюстоне подтверждает, что данные открытия подтверждают теорию о наличии жизни на Марсе.

Для продолжения исследований в скором времени на планету будет отправлен ровер Марс 2020, сообщает NASA.