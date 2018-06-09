Специальные экскурсии по Нижнему Тагилу ждут приехавших на ЧМ-2018 туристов
9 июня, 19:30Общество
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14 июня в России начнется Чемпионат мира по футболу-2018. В Екатеринбург, где также пройдут матчи мундиаля, приедет множество болельщиков. Тех из них, кто захочет посетить Нижний Тагил, ждет специальная культурно-познавательная программа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказал директор Центра развития туризма Евгений Нагорный, специальные экскурсионные туры продолжительностью от одного дня до недели расскажут гостям о богатом историческом прошлом Нижнего Тагила.
Как сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила, туристам предлагаются услуги по их проживанию, круглосуточное онлайн сопровождение гидов, владеющих английским, немецким и французским языками.
Кроме того, с увеличением потока туристов в Нижнем Тагиле особое внимание будет уделено усилению мер безопасности. Силовые ведомства отработали вопросы антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры и защиты населения в местах с массовым пребыванием людей, в том числе с использованием АПК «Безопасный город».
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