Специальные экскурсии по Нижнему Тагилу ждут приехавших на ЧМ-2018 туристов

Как рассказал директор Центра развития туризма Евгений Нагорный, специальные экскурсионные туры продолжительностью от одного дня до недели расскажут гостям о богатом историческом прошлом Нижнего Тагила.

Как сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила , туристам предлагаются услуги по их проживанию, круглосуточное онлайн сопровождение гидов, владеющих английским, немецким и французским языками.

Кроме того, с увеличением потока туристов в Нижнем Тагиле особое внимание будет уделено усилению мер безопасности. Силовые ведомства отработали вопросы антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры и защиты населения в местах с массовым пребыванием людей, в том числе с использованием АПК «Безопасный город».