«Уралстроймонтаж» срывает график строительства дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле

В мае компания «Уралстроймонтаж» должна была завершить работы по благоустройству территории вдоль Уральского проспекта и построить дублер у многоэтажек по нечетной стороне, а также оборудовать пешеходные зоны и велосипедную дорожку.

Недочеты, которые были выявлены еще в 2017 году, подрядчик должен был устранить в мае, однако свои обязательства он не выполнил. На этой неделе компания планирует завершить работы по устройству тротуаров.

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что обещания, которые организация давала Сергею Носову, не были выполнены.

По сообщению газеты «Тагильский рабочий», в среду будет проведено рабочее совещание по решению этого вопроса. Владислав Пинаев предположил, что у подрядчика закончились деньги, и, возможно, с компанией будет расторгнут договор.

Если действительно у нас не будет ничего получаться, хотя этого не должно произойти, будем ставить вопрос и готовить документацию к расторжению контракта и вводе новой организации, которая действительно сможет завершить начатые работы заявил Владислав Пинаев.

Штраф 10 тыс. руб. в день назначен Шалинскому СУ за просрочку ремонта тагильских дорог.