Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

В ходе судебного разбирательства суд заслушал доводы обеих сторон и назначил журналисту меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа. Голунову запрещено выходить за пределы квартиры, пользоваться телефоном и интернетом. Дело спецкора «Медузы» передали в главное управление МВД по Москве, на 9 июня в 14:00 по московскому времени у него назначены следственные действия по делу.

Те, кто поддерживает Голунова, расценили приговор суда, как победу. Сразу же после оглашения решения с заявлениями выступили правозащитники, адвокат журналиста, его коллеги.

У меня нет никаких эмоций. Это не победа, это первый шаг к вызволению Ивана. Спасибо, что суд учел доводы защиты — то, что Ивану угрожают, и его жизнь в СИЗО была бы небезопасна. Вы своей поддержкой сохранили ему жизнь и здоровье. Его мама позвонила и сказала, что ужин его уже ждет,сказала главный редактор «Медузы» Галина Тимченко.

Акция поддержки у здания суда Видео Видео: meduza.io

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал журналистам, что домашний арест по статье о покушении на сбыт наркотиков — это редкость.

Самое трудное по делу только начинается. Нужно будет доказать невиновность Ивана, что можно сделать только доказав виновность оперативников уголовного розыска. Эти два дня показали, что дело вряд ли было банальной ошибкой наркополицейских, задержавших не того. Судя по всему, у дела есть высокопоставленные заказчики. И это дело свидетельство влиятельности СМИ и журналистских расследований сегодня, а равно и новых рисков, с которыми столкнулись активные граждане,отметил Чиков.

Иван Голунов в перерыве заседания. Судья ушел выносить решение по мере пресечения pic.twitter.com/Xcvsrmtb8G — Meduza (@meduzaproject) 8 июня 2019 г.