Библиотечный пароход «Попутный ветер» продолжает уверенно бороздить море информации (ФОТО)

Девчонки имальчишки, посетившие причал «Здоровячков», вспоминали пословицы и поговорки оздоровье, отгадывали загадки-шутки, встретились с девочкой Юлей, которая плохоела и мальчиком-грязнулей из «Мойдодыра» К. Чуковского, разгадывали ребусы«Друзья и враги нашего организма», принимали участие в играх и конкурсах«Лучший доктор», «Веселая зарядка», «Вкусный напиток». Довольные ребятаполучили сладкие и полезные призы - витаминки.