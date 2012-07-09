Библиотечный пароход «Попутный ветер» продолжает уверенно бороздить море информации (ФОТО)
Путешествует теплоход с начала лета и уже успел сделать две остановки. На причале «Почемучек» ребят ждали занимательные вопросы: «Зачем цветку красота?», «Почему стакан называется стаканом?», «Кто изобрел чипсы?», «Сколько костей в теле взрослого человека?». Познавательная часть мероприятия сопровождалась играми и интересными заданиями, а в творческой части ребятам предложили вырезать цветы и написать на них летние пожелания.
Девчонки имальчишки, посетившие причал «Здоровячков», вспоминали пословицы и поговорки оздоровье, отгадывали загадки-шутки, встретились с девочкой Юлей, которая плохоела и мальчиком-грязнулей из «Мойдодыра» К. Чуковского, разгадывали ребусы«Друзья и враги нашего организма», принимали участие в играх и конкурсах«Лучший доктор», «Веселая зарядка», «Вкусный напиток». Довольные ребятаполучили сладкие и полезные призы - витаминки.
В июле«Библиотечный теплоход» остановился на причале «Спортивчиков», где ребятасостязались в ловкости, эрудиции, выносливости и сообразительности. Мероприятиесостояло из нескольких туров: интеллектуального, словесного,спортивно-игрового, изобразительно-пародийного. Больше всего юным читателямпонравилось придумывать новые виды спорта: акватеннис, велобоксетбол,лыжишестомяч, - фантазии нет предела.
Фото с сайта tagillib.ru
А впереди ребят ждут новые причалы, новыеинтересные задания.