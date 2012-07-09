SKODA AUTO Россия устанавливает новые рекорды продаж!

- 9 552 проданных автомобиля ŠKODA за июнь – абсолютный рекорд месячных продаж ŠKODA AUTO Россия (+ 36% по сравнению с результатами июня 2011 года)

- 45 982 проданных автомобиля за первые шесть месяцев 2012 года – лучший результат продаж за полугодие (+ 41% к результатам за январь-июнь 2011 года)

В июне продажи ŠKODA в России выросли до рекордной отметки в 9 552 проданных автомобиля, что является лучшим результатом месячных продаж за всю историю деятельности марки на российском рынке (июнь 2011 года – 7 024 автомобиля). Кроме того, ŠKODA установила новый рекорд по количеству реализованных автомобилей в России по итогам полугодия: объем розничных продаж к концу июня увеличился на 41%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составил 45 982 автомобиля (январь-июнь 2011 года - 32 528 автомобилей).

«Нам удалось добиться еще одного рекордного показателя продаж за месяц и лучшего полугодия в истории марки ŠKODA в России. Достигнутые результаты отражают растущий спрос на наши автомобили, которые отличаются высокими показателями экономичности и безопасности, традиционными для всех продуктов марки, а также сбалансированным соотношением «цена-качество». Мы стремимся к дальнейшему укреплению позиций и сбалансированному росту за счет расширения нашего присутствия на российском рынке и, конечно же, новых выгодных предложений для наших клиентов».

Рост наблюдался по всему модельному ряду. Список бестселлеров традиционно возглавили просторный лифтбэк Octavia и компактная Fabia: по итогам первого полугодия было реализовано 23 952 и 10 976 автомобилей соответственно. Кроссовер Yeti, замыкающий тройку бестселлеров ŠKODA в России, продолжает демонстрировать рекордный рост продаж. Всего за январь-июнь этого года было продано 7 571 автомобилей ŠKODA Yeti, успех которого обусловлен превосходными характеристиками кроссовера, сочетающего проходимость внедорожника и маневренность легкого автомобиля. Широкий выбор двигателей и модификаций позволяет клиенту приобрести автомобиль, наиболее полно отвечающий его потребностям. В этом году расширилась гамма двигателей за счет появления нового бензинового турбодвигателя 1,4 TSI в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, мощностью 122 л.с. Разгон до 100 км/ч у данной модификации составляет всего 10, 5 секунд, максимальная скорость – 185 км/ч, а расход топлива в комбинированном цикле равен 6,8 л/100 км. ŠKODA Yeti предлагается в России с тремя вариантами двигателей: 1,2 TSI (102 л.с), 1,4 TSI (122 л.с.) и 1,8 TSI 4х4 (152 л.с.).

Бестселлеры июня и первого полугодия:

(по сравнению с результатами 2011 года)

Octavia (4 542 автомобиля / + 50 %; 23 952 автомобиля / + 33 %)

Fabia (2 195 автомобилей / + 6 %); 10 976 автомобилей / + 15 %)

Yeti (1 929 автомобилей / + 166 %); 7 571 автомобиль / + 127 %)

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