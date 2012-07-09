Выпускник УрФУ причастен к величайшему научному открытию XXI века
На днях мировой общественности стало известно о том, что ученые Европейского центра ядерных исследований официально объявили об открытии новой субатомной частицы, соответствующей параметрам бозона Хиггса.
По словам специалистов, результаты предварительные, но вполне могут стать одним из величайших научных открытий XXI века.
Как сообщили порталу Weburg в пресс-службе УрФУ, для Уральского федерального университета грандиозный прорыв в области ядерной физики и физики высоких энергий также стал знаковым, ведь разработку регистрационной и накапливающей части помогал осуществлять выпускник кафедры экспериментальной физики Физико-технологического института УрФУ Борис Балдин, закончившим вуз в 1971 году.
В апреле этого года Борис Балдин приезжал в Екатеринбург, где в Уральском федеральном университете прочел лекцию по данному проекту для студентов ФТИ.
Как известно, сейчас ученые устанавливают, является ли обнаруженная частица бозоном Хиггса, и для этого потребуется дополнительный анализ. Но новому открытию физики уже приписывают большое будущее.
По словам директора Физико-технологического института УрФУ Владимира Рычкова, должно пройти время, прежде чем ученые поймут, к чему приведет открытие новой частицы:
Когда электрон открыли, тоже никто и не думал, что это настолько серьезная штука, что она изменит нашу жизнь. А теперь все оборудование у нас электронное. Может быть, и бозон будут использовать для разработки новой супертехники.