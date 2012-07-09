Выпускник УрФУ причастен к величайшему научному открытию XXI века

По словам специалистов, результаты предварительные, но вполне могут стать одним из величайших научных открытий XXI века.

Как сообщили порталу Weburg в пресс-службе УрФУ, для Уральского федерального университета грандиозный прорыв в области ядерной физики и физики высоких энергий также стал знаковым, ведь разработку регистрационной и накапливающей части помогал осуществлять выпускник кафедры экспериментальной физики Физико-технологического института УрФУ Борис Балдин, закончившим вуз в 1971 году.

В апреле этого года Борис Балдин приезжал в Екатеринбург, где в Уральском федеральном университете прочел лекцию по данному проекту для студентов ФТИ.

Как известно, сейчас ученые устанавливают, является ли обнаруженная частица бозоном Хиггса, и для этого потребуется дополнительный анализ. Но новому открытию физики уже приписывают большое будущее.

По словам директора Физико-технологического института УрФУ Владимира Рычкова, должно пройти время, прежде чем ученые поймут, к чему приведет открытие новой частицы: