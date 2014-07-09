Удвоенная скидка только до завтра!
9 июля 2014, 11:10ОбществоАнастасия Б.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Не знаете, что делать с Вашим неиспользованным подарочным сертификатом TagilCity.ru? Торопитесь воспользоваться им, чтобы получить двойную скидку!Только до 10 июля включительно Вы можете использовать подарочный сертификат на размещение рекламы на TagilCity.ru, даже если срок действия сертификата давно закончился!
Закажите размещение рекламы до 10.07.2014 и получите скидку по Вашему подарочному сертификату 50% вместо 25%!
Вы сами выбираете удобный период для размещения рекламы на TagilCity.ru!
Только до завтра Вы можете так выгодно использовать подарочный сертификат!
Закажите размещение рекламы и получите свою скидку 50%
по телефону +7 (3435) 499-334 или по почте adv@tagilcity.ru
Отзывы клиентов, которые уже разместили рекламу на портале TagilCity.ru:
Артем Корнилов, директор ресторана быстрого питания SUBWAY
Анастасия Глебова, менеджер по маркетингу и рекламе магазинов компьютерной техники «Трилайн»
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей