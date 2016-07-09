Прямая трансляция рок-фестиваля «Нашествие» в формате HD!
Компания «Планета», ведущий оператор связи Свердловской области, второй год подряд организует прямую трансляцию легендарного рок-фестиваля «Нашествие» для своих клиентов.
Компания «Планета», ведущий оператор связи Свердловской области, второй год подряд организует прямую трансляцию легендарного рок-фестиваля «Нашествие» для своих клиентов.
В этом году крупнейший российский фестиваль «Нашествие» впервые будут транслировать в формате высокой четкости HD. «Планета» первый и единственный оператор связи в регионе, который организовал для своих клиентов уникальный проект – бесплатную трансляцию специального телеканала Рок-фестиваля «Нашествие». Все клиенты Цифрового телевидения «Планеты» увидят выступления музыкантов в HD-качестве с 8 по 10 июля в прямом эфире, а также записи любого выступления в период с 11 по 17 июля.
Фестиваль «Нашествие-2016» традиционно пройдет в селе Большое Завидово, в Тверской области. Зрителей ждут выступление почти сотни рок-групп, среди которых «Чайф», « ДДТ», «Браво», «Ленинград», «Ночные Снайперы», «Би-2», Кипелов, «Сплин», «Смысловые Галлюцинации», Бутусов и «Ю-Питер», «Пилот», «Чиж и Ко», «Серьга», «Крематорий», «Мельница», Глеб Самойлов и «The Matrixx», «Ногу Свело», «Княzz», «Ундервуд», «Кукрыниксы», «Анимация», «Ва-Банкъ», Ольга Кормухина, «Louna» и многие-многие другие.
Клиенты «Планеты» смогут следить за всем происходящим на главной сцене в прямом эфире или в любое удобное время, воспользовавшись сервисом «Отложенный просмотр».
Смотрите «Нашествие» в отличном качестве вместе с Планетой!