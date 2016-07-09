Прямая трансляция рок-фестиваля «Нашествие» в формате HD!

В этом году крупнейший российский фестиваль «Нашествие» впервые будут транслировать в формате высокой четкости HD. «Планета» первый и единственный оператор связи в регионе, который организовал для своих клиентов уникальный проект – бесплатную трансляцию специального телеканала Рок-фестиваля «Нашествие». Все клиенты Цифрового телевидения «Планеты» увидят выступления музыкантов в HD-качестве с 8 по 10 июля в прямом эфире, а также записи любого выступления в период с 11 по 17 июля.