К приставам в 30-градусную жару не пустили екатеринбуржцев

В отделение службы приставов не пустили екатеринбуржцев в 30-градусную жару. Причиной стал внешний вид. Тех, кто приходит на прием в шортах, разворачивают обратно.

Один из мужчин не дошел до металлоискателя. Ему показали приказ и сказали уходить, пишет Е1 со ссылкой на очевидца. В приказе написано, что нельзя заходить в пляжной одежде. А каким образом пристав на месте определяет, в пляжных шортах человек или нет, — это вопрос. Я в шортах был, пришлось ехать переодеваться. Причем в Ленинском отделении такого бардака нет,рассказывает мужчина. В УФССП подтвердили, что в отделениях действительно есть правила, в которые входит и дресс-код. В частности, в здания запрещается доступ лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, агрессивным лицам, тем, у кого вид не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, пляжный или не отвечает требованиям общепринятого этикета. Также представители высказались и об этом инциденте. Они пояснили, что мужчине разъяснили правила пребывания посетителей в зданиях структурных подразделений и на законных основаниях отказали в доступе.

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