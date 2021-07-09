Минеева дала комментарии по поводу льготной аренды для субъектов МСП

В электронных торгах по аренде более чем 200 помещений по льготной ставке для малого и среднего бизнеса Москвы приняли участие свыше 2000 предприятий. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

По словам Минеевой, у предпринимателей всегда популярны объекты, которые реализуются по льготной программе. Даже сейчас, когда бизнес переживает достаточно сложный период из-за пандемии коронавируса, спрос на подобные объекты стабильно растет. Чаще всего в них открываются кафе, салоны красоты и другие точки, в основном сферы обслуживания, пишет m24.ru. Сообщается, что больше всего помещений было выставлено на конкурс на юге столицы, а также на востоке и юго-западе. Минеева отметила, что администрация столицы продолжит практику льготных конкурсов. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов привел статистику, согласно которой за первые 6 месяцев текущего года через торги по льготной ставке было реализовано 201 помещение. Их общая площадь превысила 19 000 квадратных метров. В аукционах для МСП приняли участие почти 2000 инвесторов, в среднем на один лот претендовали 9 представителей столичного бизнеса. Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что в среднем площадь одного лота составила примерно 95 квадратных метров. Стоимость квадрата в среднем составила 6400 рублей для подвальных помещений и почти 13000 рублей для помещений, расположенных в надземной части зданий. Самый маленький объект площадью 9,9 квадратного метра находится в Сокольниках. Напомним, аукционы с льготными арендными ставками на аренду недвижимости в столице действуют с 2017 года. Примечательно, что ставка на них может стартовать с 1000 рублей за квадрат за год, если речь идет о подвальных помещениях. Для надземных помещений ставка начинается от 4750 рублей. Участниками подобных аукционов могут быть субъекты малого и среднего бизнеса, включенные в реестр МСП. Последний можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. С 2021 года принимать участие в этих аукционах могут самозанятые. Организует торги для предпринимателей Департамент Москвы по конкурентной политике. На Инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса» можно найти технические данные по всем представляемым на торгах лотам. Также некоторые объекты можно осмотреть с помощью встроенного функционала 3D-визуализации. Это существенно упрощает задачу потенциальным арендаторам и сужает их поиск.

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