Минеева дала комментарии по поводу льготной аренды для субъектов МСП

Минеева дала комментарии по поводу льготной аренды для субъектов МСП
Минеева дала комментарии по поводу льготной аренды для субъектов МСП
Сегодня, 22:26ОбществоФото: pixabay.com
В электронных торгах по аренде более чем 200 помещений по льготной ставке для малого и среднего бизнеса Москвы приняли участие свыше 2000 предприятий. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

По словам Минеевой, у предпринимателей всегда популярны объекты, которые реализуются по льготной программе. Даже сейчас, когда бизнес переживает достаточно сложный период из-за пандемии коронавируса, спрос на подобные объекты стабильно растет. Чаще всего в них открываются кафе, салоны красоты и другие точки, в основном сферы обслуживания, пишет m24.ru.

Сообщается, что больше всего помещений было выставлено на конкурс на юге столицы, а также на востоке и юго-западе. Минеева отметила, что администрация столицы продолжит практику льготных конкурсов.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов привел статистику, согласно которой за первые 6 месяцев текущего года через торги по льготной ставке было реализовано 201 помещение. Их общая площадь превысила 19 000 квадратных метров. В аукционах для МСП приняли участие почти 2000 инвесторов, в среднем на один лот претендовали 9 представителей столичного бизнеса.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что в среднем площадь одного лота составила примерно 95 квадратных метров. Стоимость квадрата в среднем составила 6400 рублей для подвальных помещений и почти 13000 рублей для помещений, расположенных в надземной части зданий. Самый маленький объект площадью 9,9 квадратного метра находится в Сокольниках.

Напомним, аукционы с льготными арендными ставками на аренду недвижимости в столице действуют с 2017 года. Примечательно, что ставка на них может стартовать с 1000 рублей за квадрат за год, если речь идет о подвальных помещениях. Для надземных помещений ставка начинается от 4750 рублей.

Участниками подобных аукционов могут быть субъекты малого и среднего бизнеса, включенные в реестр МСП. Последний можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. С 2021 года принимать участие в этих аукционах могут самозанятые. Организует торги для предпринимателей Департамент Москвы по конкурентной политике.

На Инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса» можно найти технические данные по всем представляемым на торгах лотам. Также некоторые объекты можно осмотреть с помощью встроенного функционала 3D-визуализации. Это существенно упрощает задачу потенциальным арендаторам и сужает их поиск.

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