В России увеличилось количество жалоб на кредитные организации

Граждане России все чаще стали жаловаться на кредитно-финансовые организации, которые существенно завышают проценты по кредитам или не сообщают клиентам о дополнительных комиссионных сборах.

Банк России приводит такие официальные данные: сегодня средняя годовая ставка по кредиту для физлица стала ниже - упала с 14,39% до 13,73%. Более долгосрочные кредиты, к примеру, свыше года имеют ставку до 10,45%. Но в реальности обещанные в рекламе проценты не всегда соответствуют полной стоимости кредита (ПСК), которую в итоге выплатит клиент, пишет “МК”. Экономист Василий Колташов уверяет: банки, которые не дорожат своей репутацией, изначально озвучивают самую низкую ставку, а уже на этапе подписания договора прописывают в допсоглашении комиссию и другие условия, которые и выливаются в серьезную сумму. И кредит получается дороже того, что был заявлен в начале. Послабление в отношении ПСК распространяется только на ставку, прописанную в договоре, а вот в допсоглашении она может быть не ограничена. Так, в договоре может значиться ставка по кредиту в 24,5%, а в допсоглашении будет пункт об увеличении ставки до 40% за покупки и до 50% за наличные, при этом дебитор еще и комиссию за снятие средств будет платить. Малые и средние предприятия (МСП) тоже страдают от «креатива» банковской системы. Так, Институт экономики роста приводит такие данные: в прошлом году по основной программе «ключевая ставка ЦБ +2%» МСП взяли 17 тысяч кредитов с общей суммой в триллион рублей. Однако эта огромная сумма - только 0,8% от кредитования МСП в 2020 году. В действительности, как отмечают эксперты рынка, бизнесмены вынуждены кредитоваться по ставке 18% на максимальный срок в 3 года, к тому же еще и под залог. Об этой ситуации рассказал предприниматель из Сургута в ходе недавней прямой линии с президентом РФ. Глава государства согласился с фактом высокой ставки и рекомендовал льготное кредитование под 8% для МСП. Также он отметил, что отмена залога может расшатать всю банковскую систему. Но экономист Колташов считает, что система залога при кредитовании в России не имеет отношения к высокой кредитной ставке. Залог нужен банкам, чтобы застраховать свои же средства за счет имущества бизнеса, а высокие проценты, как правило, признак алчности финансовых структур. Такая линия поведение банков — вопрос, который должно регулировать государство, считает специалист. «Надо на законном уровне установить максимум по кредитным ставкам, отталкиваясь от ставки ЦБ, и принудить банки к прозрачности. В этой сфере нас ждут изменения, а вот залоговое обеспечение вряд ли уйдет в прошлое», — говорит эксперт.

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