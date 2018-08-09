Губернатор Свердловской области посетит Нижний Тагил 10 августа

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В преддверии Дня города Нижний Тагил посетит глава Свердловской области Евгений Куйвашев. В планах рабочего визита значится посещение социально значимых объектов и участие в торжественном заседании по случаю 296-летия Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
10 августа Нижний Тагил с рабочим визитом посетит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В преддверии Дня города губернатор посетит объекты, имеющие значение в инфраструктуре Нижнего Тагила, в его культурной и общественной жизни, сообщает Uralweb.ru.
Также Евгений Владимирович примет участие в торжественном заседании, посвящённому 296-летию города.
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