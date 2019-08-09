ФСС обещает страхователям до 30% «кэшбэка»
Организации каждый год имеют право перевести 30% страховых взносов на профилактику травматизма и профессиональных болезней. Подчеркивается, что это те выплаты, которые работодатели уплачивают в счет страхования от несчастных случаев в рабочем процессе.
Заявление на компенсацию принимаются Фондом социального страхования России до 1 августа. Обратиться в отделение можно по месту регистрации. Также необходимо предоставить пакет сопроводительных документов, сообщают novostivolgograda.ru
С начала 2019 года страхователи Астраханской области все больше и больше обращаются в Фонд по вопросам возмещения средств на обеспечение профилактических мероприятий по безопасности, а также компенсации санаторно-курортных расходов для работников, чья деятельность связана с вредными веществами. По итогам 2018 года специалисты Фонда зарегистрировали 219 обращений на общую сумму в 22340,77 тысяч рублей. С начала текущего года в Фонд обратились уже 270 страхователей. Сумма их компенсации составит 33076,355 тысяч рублей. Кроме того, в 2019 году ФСС впервые выделит средства на компенсацию санаторно-курортных расходов для сотрудников предпенсионного возраста в размере 3 181,068 тысяч рублей.
Полученные субсидии страхователи в текущем году направят на реализацию следующих мероприятий:
На сегодняшний день специалисты Фонда проводят встречи со страхователями, где осуществляют глубокий анализ их возможности на получение субсидий для обеспечения охраны труды. Подробная информация доступна на официальном портале. Также консультацию можно получить позвонив на горячую линию по телефонам 8 (8512)44-87-26, 8 (8512)44-87-23.