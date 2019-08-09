ФСС обещает страхователям до 30% «кэшбэка»

С начала 2019 года страхователи Астраханской области все больше и больше обращаются в Фонд по вопросам возмещения средств на обеспечение профилактических мероприятий по безопасности, а также компенсации санаторно-курортных расходов для работников, чья деятельность связана с вредными веществами. По итогам 2018 года специалисты Фонда зарегистрировали 219 обращений на общую сумму в 22340,77 тысяч рублей. С начала текущего года в Фонд обратились уже 270 страхователей. Сумма их компенсации составит 33076,355 тысяч рублей. Кроме того, в 2019 году ФСС впервые выделит средства на компенсацию санаторно-курортных расходов для сотрудников предпенсионного возраста в размере 3 181,068 тысяч рублей.