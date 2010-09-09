Погибший на шахте «Естюнинская» мог быть в состоянии алкогольного опьянения

Напомним, работник шахты трагически погиб, попав в аппарат для дробления щебня. Как рассказал руководитель следственного отдела ленинской прокуратуры Андрей Домрачев, возможность того, что погибший в момент трагедии был нетрезв, сейчас проверяется.

Назначена экспертиза, которая позволит определить наличие алкоголя в крови мужчины. Андрей Домрачеев также отметил, что проверка по факту гибели рабочего будет длиться 30 дней с момента происшествия. После этого будет вынесен вердикт о причинах произошедшего.