Погибший на шахте «Естюнинская» мог быть в состоянии алкогольного опьянения
9 сентября 2010, 18:42ОбществоОльга
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Погибший на шахте «Естюнинская» мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Это одна из версий причин трагедии, произошедшей 6-го сентября.
Напомним, работник шахты трагически погиб, попав в аппарат для дробления щебня. Как рассказал руководитель следственного отдела ленинской прокуратуры Андрей Домрачев, возможность того, что погибший в момент трагедии был нетрезв, сейчас проверяется.
Назначена экспертиза, которая позволит определить наличие алкоголя в крови мужчины. Андрей Домрачеев также отметил, что проверка по факту гибели рабочего будет длиться 30 дней с момента происшествия. После этого будет вынесен вердикт о причинах произошедшего.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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