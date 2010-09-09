Представители «Росавиации» расследуют аварийную посадку Ту-154, когда пилоты спасли 81 пассажира

Лайнер с отказавшими системами управления, навигации и радиосвязи приземлился на заброшенную в лесу вертолетную площадку, прорубил в деревьях 200-метровую просеку и остановился в болоте. При этом самолет получил незначительные повреждения, а пассажиры отделались испугом. Эксперты называют происшедшее чудом. Расследование происшествия займет 10 дней, но уже ясно, что эта посадка теперь войдет в историю отечественных авиаперевозок, сообщает NEWSru.com.