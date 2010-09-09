Представители «Росавиации» расследуют аварийную посадку Ту-154, когда пилоты спасли 81 пассажира
9 сентября 2010, 10:46ОбществоОльга
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Представители &laquo;Росавиации&raquo; в&nbsp;среду вылетают в&nbsp;Ижемский район республики Коми для расследования инцидента с&nbsp;самолетом Ту-154, совершившим аварийную посадку в&nbsp;тайгу.
Лайнер с отказавшими системами управления, навигации и радиосвязи приземлился на заброшенную в лесу вертолетную площадку, прорубил в деревьях 200-метровую просеку и остановился в болоте. При этом самолет получил незначительные повреждения, а пассажиры отделались испугом. Эксперты называют происшедшее чудом. Расследование происшествия займет 10 дней, но уже ясно, что эта посадка теперь войдет в историю отечественных авиаперевозок, сообщает NEWSru.com.
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