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Еще 197 деток из малообеспеченных тагильских семей собраны в школу! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще 197 деток из малообеспеченных тагильских семей собраны в школу! (ФОТО)

9 сентября 2013, 16:45Общество
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