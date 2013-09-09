Еще 197 деток из малообеспеченных тагильских семей собраны в школу! (ФОТО)

Изначально целью данной акции было собрать 31 школьный набор в помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей, которые состоят на учёте в ПДН, и в этом году идут в первый раз в первый класс. В процессе, по мере поступления школьных принадлежностей, стало очевидно, что мы способны помочь большему количеству детей.

Мы связались с ТКДН других районов города и пригорода, предложив свою поддержку и помощь, и таким образом помогли собраться в школу 197 школьникам, -- рассказал координатор ЦПГИ «Вместе», Евгений Краузе.

В школьном наборе подобраны 23 самые необходимые позиции канцелярских принадлежностей. Благодаря неравнодушным и отзывчивым людям Нижнего Тагила, волонтёры Центра поддержки гражданских инициатив «Вместе» собрали 5015 школьных единиц, что в денежном эквиваленте составляет 104 026 рублей. Каждому участнику акции подарили магнит, на память. Магазин GrossHaus оказал поддержку, выделив необходимое количество фирменных пакетов для школьных наборов.

Фотографии предоставлены ЦПГИ «Вместе»

Совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних ТКДН и ЦПГИ «Вместе» было решено охватить семьи, которые состоят на учёте ПДН Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов. Не оставили также без внимания социальный приют для детей и подростков № 1 «Радуга» и ГОУ Социального обслуживания Центр социальной помощи семье и детям «Рябинушка».

По просьбе пригородного района волонтёры так же оказали помощь ещё 17 школьникам. 1 сентября на торжественной школьной линейке первоклассникам вручили 11 комплектов школьных наборов, остальным принесли набор домой. В каждой семье волонтёров встречали с радостью, а дети обещали учиться только на «отлично».

Фотографии предоставлены ЦПГИ «Вместе»

Организаторами акции выступили Центр поддержки гражданских инициатив «Вместе» и Клуб волонтёров «Добродетель», совместно с ПДН.