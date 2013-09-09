Готовится новый законопроект: штрафы за труд нелегальных мигрантов

Депутат предлагает штраф размером в 50 тысяч рублей за каждого нарушителя миграционного законодательства или 10% от оборота фирмы.

Было бы очень правильно ввести материальную ответственность, чтобы недобросовестные работодатели, использующие труд нелегальных мигрантов, несли бы ощутимые финансовые потери. Сейчас ответственность работодателя — либо копеечная, либо никакая цитируют Старшинова РИАновости.

Кроме того, он напомнил, что принятые в июле 2013 года поправки в миграционное законодательство означают, что: в случае неоднократного привлечения предпринимателей и юридических лиц за нарушения миграционного законодательства, они будут исключаться из членов саморегулируемой организации в сфере строительства. Так, депутат предполагает:

В основе миграции лежит экономика: строительный сектор, сфера обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство. Соответственно, все возможные дивиденды также находятся в финансовой сфере. Пока предприниматели будут знать, что легче и выгоднее нанять на работу нелегала, чем соблюдать закон, нынешняя ситуация не изменится.

Штраф должен быть таким, чтобы предпринимателю было совершенно невыгодно давать взятку. Такого рода наказание — формально административное — окажет гораздо большее воздействие, нежели возможное уголовное преследование.