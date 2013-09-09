Сергей Носов благодарит тагильчан за небезразличие. Выявлен факт загрязнения окружающей среды (ФОТО)

Дело в том, что ответственные жители нашего города зафиксировали момент, когда автомобиль «Зил» одного из подрядчиков сливал битум прямо под деревья.

Природоохранный прокурор заинтересовался одним водителем «Свердловскавтодор», который прямо в кусты сливал битум на Восточном шоссе. Его физиономия запечатлена во всех ракурсах. Либо вы убираете, либо мы вам устроим возмущенно говорит Сергей Константинович.

Подрядчик, в свою очередь, глядя в глаза Сергею Константиновичу, обещал заняться ликвидацией загрязнения. Он сообщил:

Я разговаривал с этим водителем. Он форсунки чистил. Надо было на дороге чистить. Разберемся, конечно, Сергей Константинович.

За более подробной информацией журналист TagilCity.ru обратился к природоохранному прокурору Василию Валентиновичу Калинину. Который подтвердил данную информацию и сообщил, что природоохранная прокуратура приступила к проверке факта.

Проверка будет проведена с участием специалистов-экологов, которым предстоит оценить причиненный ущерб, после чего уже прокуратура решит вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Штраф за указанное правонарушение ст. 8.6 КоАП РФ установлен для граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей, юридических лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей.

Фотографии предоставлены природоохранной прокуратурой

Если ущерб будет значительным, то водителю, как непосредственному загрязнителю земли, придется нести ответственность по ст. 254 ч.1 УК РФ, которая предусматривает различные виды наказания от штрафа до 200 000 рублей до исправительных работ сроком на два года сообщают в природоохранной прокуратуре.

Кроме того, природоохранная прокуратура заставит добровольно или через суд убрать битум, а также выполнить необходимые работы для восстановления нормальных свойств земли.

Битум, как известно - она из составляющих всевозможных покрытий, в частности влагозащитных. Но его влияние на окружающую среду и людей сложно назвать положительным, а потому следует поискать более экологичные материалы. И такие найдутся - террасная доска, цена которой не слишком высока, прекрасно подойдет в качестве напольного покрытия. Причем благодаря особому способу обработки, она не гниет и не плесневеет, выдерживает температуры от -50 до +80 градусов, а так же отличается большой износостойкостью. Именно поэтому ей можно отделать пешеходные дорожки, веранды, пристани - все те места, которым угрожает повышенная влажность.