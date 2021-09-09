"Единая Россия" обеспечит в бюджете финансирование капремонта учебных заведений

Партия «Единая Россия» вместе с Правительством РФ приступили к реализации крупных инфраструктурных проектов в регионах и программы капитального ремонта школ. Эти инициативы отражены в народной программе единороссов.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что Владимир Путин положительно оценил новую схему развития регионов, благодаря чему последние теперь смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет. Что же касается строительства и капремонта школ, то до конца 2024 года предполагается возвести порядка 1300 новых учебных заведений в общей сложности на миллион мест. В ближайшие дни единороссы обсудят с властями страны проект бюджета на 2022 год и период 2023-2024 гг., в котором будет предусмотрено финансирование этих проектов. Об этом сообщает nashgorod.ru. Как рассказала сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, творческий подход к обновлению школ необходимо развивать с помощью конкурса лучших реализованных проектов. При этом она предложила премировать школы-победители при помощи дополнительного финансирования развития образовательной среды. В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что депутаты “Единой России” сыграли в законодательном обеспечении программ строительства и капитального ремонта школ важную роль. Он выразил надежду, что ЕР будет и в дальнейшем контролировать задуманные проекты в плане их реализации. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» предложила Владимиру Путину реализовать программу развития инфраструктурных проектов в регионах, в том числе обеспечить ее необходимыми ресурсами. Российский президент поддержал единороссов, и 9 июня Госдума единогласно приняла соответствующий законопроект в третьем чтении. Спустя десять дней на съезде «Единой России» было официально объявлено о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования. На сайте ER.ru отмечается, что на съезде “Единой России” глава государства также поручил создать программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. Ранее «Единая Россия» представила руководству Министерства просвещения РФ перечень из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Сообщается, что все этапы работ будут отслеживать рабочие группы, созданные единороссами совместно со специалистами Минпросвещения и родительским сообществом.

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