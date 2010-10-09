Нобелевский лауреат Константин Новоселов дал эксклюзивное интервью радиостанции «Маяк»

Нобелевский лауреат в области физики 2010, уроженец Нижнего Тагила Константин Новосёлов дал радиостанции «Маяк – Нижний Тагил» эксклюзивное интервью по телефону из Манчестера (Великобритания).

- Константин, скажите, как Вы сами оцениваете важность и значимость своего открытия?

- Для меня оно было бесконечно важным, поскольку дало возможность заниматься очень интересной наукой в течение последних семи лет. Конечно, у нас и до этого наука была не скучной. А последние семь лет это было бесконечно интересно – приходить в лабораторию и делать что-то новое.

- А когда планируется массовое применение графена? И в каких сферах он может быть применён?

- Вы знаете, я, наверное, не совсем тот, кто мог бы хорошо ответить на этот вопрос, поскольку всё это в руках больших компаний. Но если бы вы у меня спросили год назад, я бы сказал: «Да никогда! Это всё так сложно и шансов никаких». А буквально за последний год произошло несколько прорывов в области массового производства этого материала. И его применение стало близкой реальностью. Чтобы не быть голословным, я скажу, что компания Samsung планирует применить графен уже в 2012 году в тач-скринах для мобильных телефонов. Некоторые другие возможности применения будут уже в 2013-2014 году, то есть довольно скоро.

- Вопрос, который интересует очень многих – на что планируете потратить премию?

- У меня куча других проблем, я про это даже не думаю. Я даже не знаю, сколько и когда, и как…

- То есть Вы даже ещё не знаете, когда увидите эти деньги?

- Ну разумеется. Я понятия не имею, сколько там денег и когда они выдаются. Правда. У меня сейчас очень много дел кроме этого.

- Тем не менее, Вы их потратите на продолжение исследований графена или на какие-то новые разработки?

- Разумеется, я никуда не ухожу из науки. И буду работать также активно.

- Константин, скажите, а каково это – проснуться однажды утром и понять, что ты – Нобелевский лауреат?

- Во-первых, я не проснулся, это было уже днём, когда мне сказали. А первый, да и второй день, вообще говоря, не особо верилось. Я проверял веб-сайт раз в полчаса, наверное.

- В Интернете появилась информация о том, что над проектом, за который Вы получили Нобелевскую премию, работало 8 человек. Некоторые учёные – из России, из Черноголовки. Это действительно так?

- Да. В принципе, научные работы делаются большими коллективами. И у нас было довольно-таки много сотрудников, с которыми мы работали. И в частности из России тоже.

-Отдельные люди заявляют, что вы «присвоили» открытие «графена» и таким образом якобы отобрали у них премию. Вы знаете про это и как вы сами к этому относитесь?

-Я про это не знаю, ещё не слышал. Но такие заявления были не только про премию. Очень давно идёт разговор про приоритет в разработке и получении графена. Но надеюсь, что мы своими работами доказали, что мы на самом деле были первыми и что всё это абсолютно неоспоримо.

- Константин, Вы помните свой родной город?

- Конечно. В Нижнем Тагиле я прожил 16 лет. Я приезжал туда буквально недавно, года 3 назад. Хотелось бы приезжать почаще, но,к сожалению, времени совсем не остаётся.

- А Вы приезжаете сюда к родственникам?

-Я приезжал к родственникам. Правда, буквально на несколько часов, дольше не получилось. У меня здесь остались дядя и двоюродная сестра.

- А свою школу вы помните? Теперь это уже лицей №39.

- Конечно же. Это замечательная школа.

- В школе физику вам преподавала Людмила Расторгуева. Помните ли Вы её? Как Вы считаете, те знания, которые она Вам дала в школе, стали основой для сегодняшних достижений?

- Конечно, помню, как же можно забыть? Она дала мне, может быть, не столько знания, сколько любовь к исследованиям. И любовь к тому, чтобы попытаться понять, как это всё работает.

- Ваш коллега Андрей Гейм достаточно негативно высказался о приглашении работать в Сколково. Вы разделяете его позицию?

- Тут две проблемы. Я, во-первых, ещё этого приглашения не получал. Во-вторых, я просто не знаю, что такое Сколково. Я знаю это название, но я понятия не имею, что это такое.

- Это исследовательский центр, который планируется сделать аналогом Кремниевой долины.

- Кремниевая долина – это не один исследовательский центр. Это огромный конгломерат. Огромное количество университетов. Это старт-ап компании, это венчурные фонды. Это не один исследовательский центр.Самое главное, меня очень устраивает то, как мы организовали работу нашей лаборатории здесь. Это маленькая, очень мобильная, подвижная лаборатория, которая может очень быстро переключаться с проекта на проект. Я бы очень не хотел вставать во главе какого-либо большого коллектива и заниматься документированием. А скорее всего в Сколково это будет невозможно.

- Почему вообще Вы уехали работать за границу?

- Это, в принципе, нормально для учёного, что нужно переезжать с места на место. Поскольку ты учишься каким-то новым методикам, получаешь новые знания. Это очень типичная практика на Западе. То есть мне просто захотелось попробовать себя в чём-то новом.

- Как вы считаете, если бы Вы остались в России, Вы смогли бы статьНобелевским лауреатом? Сделать Ваше открытие?

- Как вы знаете, история сослагательного наклонения не знает. Сказать ничего не возможно. Но, думаю, получение графена было бы вполне возможно и в России.

- Всё-таки в чём принципиальное отличие научной работы за границей и работы в России?

- Одно я уже назвал – это то, насколько люди подвижны, готовы подняться с места и переехать. То есть я уже, в принципе, слишком много отдал Манчестеру. И я думаю, что уже надо отсюда куда-нибудь переезжать. Я уже здесь 8 лет. Надо двигаться куда-то дальше.Другое отличие, что меня, например, освободили полностью от работы, кроме научной. Всё, что я делаю на работе, – занятия наукой. Мне абсолютно не нужно тратить время на написание кучи бумажек. Это ещё одно отличие.

- А в финансировании научных разработок есть различия?

- В финансировании, конечно, тоже есть. Но поверьте, в Англии сейчас тоже не самая лучшая ситуация. И мы ожидаем довольно-таки большого урезания нашего финансирования.

- Вы сказали, что, возможно, задумаетесь об очередной смене места работы. Куда бы вы хотели направиться и где заниматься наукой?

- В принципе, мне всё равно, где жить. Я большую часть времени провожу в лаборатории. Поэтому хотел бы поехать туда, где можно очень быстро создать новую лабораторию и начать получать результат. Создание лаборатории отнимает год как минимум. И я рассматриваю сейчас многие варианты.

- При каких условиях Вы были бы готовы вернуться в Россию?

- Знаете, личные условия... О них бессмысленно говорить, поскольку наука не делается одним человеком. Это делается очень и очень многими коллективами. И ни при каких личных условиях я бы не поехал. Если только ситуация не изменится для всех. Поскольку если давать хорошую ситуацию одной отдельно взятой лаборатории, это работать не будет. Нужно, чтобы полностью изменился климат.

- Что Вы имеете в виду?

- Я понимаю, что сейчас есть возможность выторговать очень хорошее финансирование для одной лаборатории. И возможность пригласить каких-то людей из-за рубежа в эту лабораторию. Но нужно, чтобы это стало возможным во всех лабораториях в стране. Только тогда это будет работать. А в одной отдельно взятой лаборатории это не работает.

В завершение нашей беседы Нобелевский лауреат Константин Новосёлов отметил, что ему было очень приятно пообщаться с представителями СМИ из родного города.