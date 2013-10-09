WEB-интерфейс услуги «Контроль кадров» от «МегаФона» стал удобнее.

С сегодняшнего дня пользователи федеральной услуги «Контроль кадров» от «МегаФона» смогут оценить обновленный WEB-интерфейс. Изменения затронули не только дизайн WEB-интерфейса, но и его функционал.

Обновленный WEB-интерфейс услуги «Контроль кадров» приобрел новый дизайн, стал удобнее для работы и пополнился новыми возможностями. Теперь клиенты могут определять местоположение сотрудников в режиме онлайн, настраивать расписания определений местоположения сотрудников, а также получать на e-mail автоматически сформированный отчет.

Новый WEB-интерфейс услуги «Контроль кадров» - результат ежедневной работы над ресурсом и постоянного анализа потребностей клиентов «МегаФона», - отмечает Евгений Некрасов, директор по M2M продуктам и Гео-сервисам компании МегаЛабс. - Мы стремились сделать его проще, удобнее для пользователей. Для того чтобы работать в WEB-интерфейсе не нужно каких-то специальных навыков. С помощью нескольких кликов можно получить всю необходимую информацию.

Мы понимаем насколько важно для наших клиентов иметь возможность максимально автоматизировать контроль над передвижением сотрудников. Именно поэтому мы расширили функционал услуги. Нашим клиентам не нужно отправлять дополнительные запросы, достаточно один раз настроить оповещения, остальное «Контроль кадров» сделает сам. Услуга позволяет экономить время и получать данные о местоположении сотрудников удобным способом в доступном и понятном виде, -

отмечает Николай Мазур, директор по маркетингу корпоративного бизнеса компании «МегаФон».

Напомним, что услуга «Контроль кадров» создана инновационной лабораторией МегаЛабс для корпоративных клиентов «МегаФона». Услуга позволяет следить за перемещением сотрудников, осуществлять поиск работников, находящихся ближе всего к объекту, а также получать уведомления о входе/выходе сотрудников из заданной географической зоны. Подключение услуги «Контроль кадров» осуществляется бесплатно по заявлению в Центре обслуживания Корпоративных клиентов, а также самостоятельно через Корпоративный портал.