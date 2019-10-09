Открытие сквера советской скульптуры в Нижнем Тагиле запланировано на 18 октября
Новый музейный объект в Нижнем Тагиле — сквер советской скульптуры — официально откроется 18 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
По словам заместителя мэра по социальной политике Валерия Сурова, благоустройство сквера полностью завершено, однако было решено совместить официальное открытие сквера с окончанием ремонтных работ на территории Музея изобразительных искусств.
Две площадки находятся в непосредственной близости, соединены лестничными пролетами и по элементам внешнего оформления перекликаются между собой. Логично было объединить их в единый комплекс. В итоге получилась прогулочная зона, ведущая с проспекта Ленина на улицы Огаркова и Уральскую,рассказал вице-мэр.
Напомним, в сквере установлено девять скульптур советского периода — «Учительница и ученик», бюсты Ленина и Сталина, фигура горняка, пионера и маленького Володи Ульянова. Перед установкой они были отреставрированы.
На нижней площадке рядом с музеем ИЗО работы продолжается. Строители демонтировали старый забор. В скором времени начнётся установка ограждений и замена тротуарных плит.