Открытие сквера советской скульптуры в Нижнем Тагиле запланировано на 18 октября

По словам заместителя мэра по социальной политике Валерия Сурова, благоустройство сквера полностью завершено, однако было решено совместить официальное открытие сквера с окончанием ремонтных работ на территории Музея изобразительных искусств.

Две площадки находятся в непосредственной близости, соединены лестничными пролетами и по элементам внешнего оформления перекликаются между собой. Логично было объединить их в единый комплекс. В итоге получилась прогулочная зона, ведущая с проспекта Ленина на улицы Огаркова и Уральскую,рассказал вице-мэр.

Напомним, в сквере установлено девять скульптур советского периода — «Учительница и ученик», бюсты Ленина и Сталина, фигура горняка, пионера и маленького Володи Ульянова. Перед установкой они были отреставрированы.