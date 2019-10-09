В Нижнем Тагиле женщине-инвалиду через суд пересчитали плату за квартиру

Тагильчанка обратилась в Дзержинскую прокуратуру с жалобой на незаконное начисление платы за муниципальное жильё в период с 2009 года по январь 2019 год.

В ходе проверки, организованной ведомством установлено, что квитанцию за данный период женщина-инвалид и её несовершеннолетний сын получили в январе 2019 года от МКУ «Служба правовых отношений». В управлении пояснили, что произошла ошибка из-за того, что в базе нет лицевого счёта жильцов, поэтому оплата за наём квартиры не производилась.