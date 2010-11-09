«Animal ДжаZ» в Екатеринбурге

Предвкушение, ликование и осмысление… Это если коротко. Но в три словачувства умещаются кое-как, а на самом деле группа создавала на сценефантастическое настроение, которое передавалось каждому, кто был вклубе.

Долгое ожидание в толпе, дружное скандирование имен музыкантов давалоощущение единства.И вот первые ноты, и весь зал поет: «…Но это фантастика, наши тела изластика…». Дружно.В свете выхода нового альбома были спеты новые песни. Зал затих и слушаллиричные тексты и потрясающей вокал солиста.

На ура были приняты хиты «Думать дважды», «2010», «Я». Приятно удивил каверна песню «The RIP» группы Portishead.Концерт, длившийся 1,5 часа, пролетел как одна минута. На прощаниегруппа традиционно вышла всем составом на поклон, и барабанщик СергейКивин, решив оставить память о себе в Екатеринбурге, кинул в зал своибарабанные палочки.На бис была исполнена новая песня «Аватар», после чего группапопрощалась до следующего концерта.Толпа начала расходиться по домам в ожидании следующих встреч.