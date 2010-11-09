Минералогический музей в Мурзинке хотят сохранить

Сейчас власти Нижнего Тагила решают вопрос о передаче филиала Горноуральскому городскому округу и создании нового юридического лица. Такие планы озвучены сегодня на совещании у исполняющего полномочия Главы города Вячеслава Погудина. Глава Горноуральского городского округа Владимир Семенищев заверил, что предварительно решение о создании музея и его финансировании с 1 января 2011 года принято, сейчас прорабатываются юридические вопросы. Так как мурзинская коллекция является частью государственного музейного фонда, то согласование документов проходит через министерство культуры Российской Федерации. Добавим, как отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, ранее из состава музея-заповедника вышли филиалы в Качканаре, Кушве и Верхней Салде.