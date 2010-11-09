Ученые обнаружили ген альтруизма

В исследовании, проведенном сотрудниками Боннского университета, приняли участие около 100 студентов. Каждый получил за участие в эксперименте пять евро. Им предложили забрать деньги себе или пожертвовать любую часть суммы на благотворительные цели. Перед экспериментом у всех студентов был взят анализ ДНК. Оказалось, что участники с определённым геном жертвовали в среднем вдвое больше денег.