Ученые обнаружили ген альтруизма
9 ноября 2010, 17:00ОбществоАнка
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Немецкие ученые обнаружили вариант гена, носители которого обладают повышенной склонностью помогать другим людям, передаёт Лента.Ру.
В исследовании, проведенном сотрудниками Боннского университета, приняли участие около 100 студентов. Каждый получил за участие в эксперименте пять евро. Им предложили забрать деньги себе или пожертвовать любую часть суммы на благотворительные цели. Перед экспериментом у всех студентов был взят анализ ДНК. Оказалось, что участники с определённым геном жертвовали в среднем вдвое больше денег.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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