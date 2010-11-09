Владельцы грузовиков заплатят за разбитые дороги

Полученные средства будут направляться в федеральный дорожный фонд. Об этом говорится в опубликованном на сайте Минфина проекте поправок к бюджету России на 2011 год. В случае неуплаты налога, на водителя грузовика предлагается накладывать штраф в пять тысяч рублей. Если транспорт принадлежит юрлицу, то он будет обязан заплатить 40 тысяч рублей за первичное нарушение и 50 тысяч рублей - за повторное. По предварительным расчетам министерства, владельцам тяжелогрузных транспортных средств придется ежегодно платить 24 копейки за 1 килограмм массы автомобиля. Таким образом, в 2012 году за счет этого налога Минфин планирует собрать три миллиарда рублей, в 2013 году - 10 миллиардов рублей.