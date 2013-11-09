Самые романтичные пары Нижнего Тагила! (ФОТО)
9 ноября 2013, 11:17Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На городском портале TagilCity.ru в понедельник завершился замечательный конкурс, проводимый нами совместно с магазином здоровья «Казанова». В течение этой недели победители приходили в редакцию за заслуженными призами - сертификатами в самый загадочный магазин нашего города!
Наши парочки доказали, что не только весна - пора любви, но и яркая осень! И для того чтобы влюбиться, не нужно ждать весны. Любовь не зависит от времени года. Она может нагрянуть в любой из 365 дней.
В течение конкурса наши пары, а их было более 70, призывали друзей, знакомых голосовать за свои самые романтические фотографии. Кто-то одержал победу по результатам зрительского голосования, а кто-то был выбран самим спонсором. Это и самая красивая, самая позитивная, самая зажигательная, самая стильная и самая креативная пара!
Борьба однозначно была честная, ведь мы регулярно проверяем голоса на наличие «незаконных» накруток. А тем временем мы представляем вам наших прекрасных победителей!
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей