Самые романтичные пары Нижнего Тагила! (ФОТО)

Наши парочки доказали, что не только весна - пора любви, но и яркая осень! И для того чтобы влюбиться, не нужно ждать весны. Любовь не зависит от времени года. Она может нагрянуть в любой из 365 дней.

В течение конкурса наши пары, а их было более 70, призывали друзей, знакомых голосовать за свои самые романтические фотографии. Кто-то одержал победу по результатам зрительского голосования, а кто-то был выбран самим спонсором. Это и самая красивая, самая позитивная, самая зажигательная, самая стильная и самая креативная пара!

Борьба однозначно была честная, ведь мы регулярно проверяем голоса на наличие «незаконных» накруток. А тем временем мы представляем вам наших прекрасных победителей!