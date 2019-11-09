Отец стритрейсерши из Нижнего Тагила Мары Багдасарян лишён гражданства России
Отца скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян, уроженки Нижнего Тагила, лишили российского гражданства, пишет Mash. Сообщение об этом Мара опубликовала на своей странице в соцсети.
Девушка приложила фото оповещения от МВД где говорится, что «заключением ГУ МВД России по Москве от 16 октября 2019 года Эльмар Багдасарян считается не приобретшим гражданство РФ в установленном законом порядке».
Мара также указала обратила внимание на то, что с её отцом никто не связался и не уведомил должным образом.
В один день, в один момент человека лишили всех документов... Он просто не может никуда выйти из дома... Не может ничего,пишет девушка.
Также девушка добавила, что её отец жил и работал в России на протяжении 30 лет.
По словам официального представителя Эльмара Багдасаряна, за лишение гражданства бизнесмен намерен подать судебный иск на МВД в размере 100 млн рублей.
Напомним, Мара Багдасарян пожизненно лишена водительских прав после скандальных гонок по Москве в мае 2016 года.