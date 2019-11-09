Отец стритрейсерши из Нижнего Тагила Мары Багдасарян лишён гражданства России

Девушка приложила фото оповещения от МВД где говорится, что «заключением ГУ МВД России по Москве от 16 октября 2019 года Эльмар Багдасарян считается не приобретшим гражданство РФ в установленном законом порядке».

Фото: Mash

Мара также указала обратила внимание на то, что с её отцом никто не связался и не уведомил должным образом.

В один день, в один момент человека лишили всех документов... Он просто не может никуда выйти из дома... Не может ничего,пишет девушка.

Также девушка добавила, что её отец жил и работал в России на протяжении 30 лет.

По словам официального представителя Эльмара Багдасаряна, за лишение гражданства бизнесмен намерен подать судебный иск на МВД в размере 100 млн рублей.